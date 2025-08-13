В Беларуси появился онлайн-сервис по поиску свободных зарядных станций для электромобилей

Сервис Belcharge от BatteryFly предоставляет информацию о статусе зарядных станций различных крупных платформ, таких как BatteryFly, Malanka и Evika. Также на платформе отображаются станции, совместимые с приложением charge&go.

Все станции представлены на карте в виде кругов с логотипами операторов. При нажатии на метку появляется информация о местоположении: количество и типы коннекторов, мощность зарядной станции и её загруженность.

В сервисе также доступна функция построения маршрута с учетом планирования остановок для зарядки, принимая во внимание характеристики электромобиля.