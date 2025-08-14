Россиянам частично заблокировали звонки в Telegram и WhatsApp

13 августа Роскомнадзор объявил о частичном ограничении голосовых и видеозвонков в иностранных мессенджерах. В ведомстве подчеркнули, что такие меры вводятся в Telegram и WhatsApp с целью борьбы с преступностью, а также для противодействия экстремистской и террористической деятельности.

«Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», — заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

Сообщения о проблемах с голосовой связью в зарубежных мессенджерах в России начали поступать массово еще в начале недели. Пользователи жаловались на многочисленные сбои при попытках совершить звонки.

Ведомство подчеркивает, что Telegram и WhatsApp не выполняют требования российских властей о предоставлении данных по запросам правоохранительных органов. Это касается не только массовых случаев телефонного мошенничества, но и критически важных ситуаций, связанных с предотвращением или расследованием террористических актов на территории России. При этом, согласно информации Минцифры, владельцы мессенджеров оперативно реагируют на запросы от зарубежных спецслужб. «Доступ к услугам звонков в иностранных мессенджерах будет восстановлен при условии выполнения ими требований российского законодательства», — сообщили в Минцифры