В ПВТ приняты 54 новых резидента

Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации в качестве резидентов ПВТ 54 компаний. Об этом сообщает пресс-служба Парка.

Новые резиденты сосредоточат свои усилия на создании инновационных аппаратно-программных решений для ведущих отраслей экономики — от промышленности и сельского хозяйства до сферы услуг и цифровых технологий. Займутся технологиями искусственного интеллекта, автоматизацией бизнес-процессов, разработкой мобильных и кроссплатформенных приложений, а также предложат свои инициативы для робототехники и VR. Среди новых компаний – 15 с иностранным капиталом.

ООО «Реальность Будущего» будет заниматься разработкой программных продуктов в дополненной, виртуальной и смешанной реальностях. В планах у компании – приложения, видеофильмы, анимирование, а также применение технологии «Оживление».

Ждем новости о внедрении в эксплуатацию новинок среди программно-аппаратных комплексов (ПАК).

Например, ООО «АКВАР-СИСТЕМ» займется разработкой систем контроля качества для целлюлозно-бумажной промышленности.

Команда компании «КиберМеханика» будет создавать автономных мобильных роботов с подъемным механизмом для транспортировки грузов внутри складской логистической системы.

Разработкой ПАК, который моделирует работу зданий, сооружений и объектов городской инфраструктуры и позволяет осуществлять управление и контроль инженерными системами, будут заниматься специалисты из ООО «Цифровой двойник».

Пополнился список R&D-центров, которые работают в ПВТ. Например, ООО «ИТМ-БЕЛ» будет писать софт и оказывать услуги по его тестированию и эксплуатации для группы компаний МТС.

Новое программное обеспечение, в том числе для внутреннего рынка, предложит команда «МераСофт», которая разрабатывает ПО для учреждений здравоохранения реабилитационного профиля.

ООО «СофтИнноватиксПлюс» займется доработкой и модификацией программного продукта в сфере налогообложения, позволяющего автоматически осуществлять настройку технических параметров входа на электронные порталы государственных органов.

ООО «Либертанго» будет работать над цифровой платформой для сферы общественного питания: она объединит заведения с покупателями для продажи продуктов питания с приоритетным сроком реализации со скидкой.

Сегодня Парк высоких технологий насчитывает более 1000 компаний.