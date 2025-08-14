Xiaomi представила бюджетный смартфон Poco M7 Plus

Бренд Poco анонсировал новый бюджетный смартфон — Poco M7 Plus. Устройство поддерживает работу в сетях 5G и оснащено ёмким аккумулятором с функцией быстрой зарядки, а его стартовая цена составляет $160. Смартфон оснащён ЖК-дисплеем диагональю 6,9 дюйма с разрешением Full HD+.

Панель имеет частоту обновления 144 Гц и пиковой яркостью в 550 кд/м². Для защиты от механических повреждений используется стекло Corning Gorilla Glass 3. В верхней части дисплея расположено отверстие для 8-мегапиксельной фронтальной камеры. На тыльной стороне находится основная двойная камера с 50-мегапиксельным сенсором; характеристики второго модуля производитель не уточнил.

Также реализована поддержка различных ИИ-функций для улучшения качества снимков. В качестве аппаратной основы Poco M7 Plus используется восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, который может быть дополнен 6 или 8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт встроенного хранилища. Автономную работу обеспечивает аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки до 33 Вт и обратной зарядки до 18 Вт. По заявлениям производителя, Poco M7 Plus является самым тонким смартфоном с подобным аккумулятором — его толщина составляет 8,4 мм, а вес — 217 г.

Кроме того, предусмотрена возможность установки карты памяти microSD объёмом до 2 Тбайт для увеличения объёма хранения. Смартфон работает на базе Android 15 с фирменным интерфейсом Hyper OS. Производитель обещает обновления операционной системы на протяжении двух лет и обновления безопасности — на четыре года. Среди других интересных особенностей можно отметить защиту корпуса от пыли и влаги по стандарту IP64, сканер отпечатков пальцев на боковой грани и ИК-порт. Poco M7 Plus доступен в чёрном, голубом и серебристом вариантах. Старшая версия смартфона с 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт встроенной памяти продаётся за $170.