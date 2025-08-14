«Белтелеком» представил новую услугу «Облачный офис»

Теперь корпоративные клиенты могут воспользоваться решением – услугой «Облачный офис», которая сочетает в себе полный набор офисных инструментов, безопасное хранилище данных и удобные средства коммуникации в едином виртуальном пространстве.

Объем предоставляемого дискового пространства составляет 100 ГБ. Технические характеристики виртуального сервера включают 2 ядра ЦПУ и 4 ГБ оперативной памяти. Количество создаваемых учетных записей в рамках одной услуги не ограничено.

Функциональные возможности:

– создание и одновременное редактирование офисных документов Word, WPS, Excel, PowerPoint;

– поддержка работы с архивами RAR, ZIP, TGZ;

– средства коммуникации: мессенджер с поддержкой аудио-, видеосвязи и чата;

– инструменты организации работы: планировщик заданий, календарь, функционал заметок;

– почтовый клиент и поддержка списка контактов;

– функции безопасности: двухфакторная аутентификация;

– выгрузка и загрузка файлов с абонентских устройств;

– презентационная доска с общим доступом и каталог приложений для расширения функционала;

– подключение к любой службе, поддерживающей WebDAV, а также возможность самостоятельного создания абонентом учетных записей пользователей в рамках выделенной ему закрытой группы;

– включение полнотекстового поиска по документам и др.

«Облачный офис» доступен в качестве дополнительного сервиса к услуге доступа в сеть Интернет (линейки «Бизнес-комплект» и актуальные пакеты услуг линейки «Бизнес-кейс»), а также как самостоятельная услуга хостинга для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Стоимость «Облачного офиса», подключенного в дополнение к основной услуге, составляет 107,5 руб. в месяц без НДС, оплата осуществляется ежедневно равными долями. Доступны авансовый и кредитный механизмы оплаты, аналогичные основной услуге доступа в Интернет.

Подключение услуги в качестве самостоятельного хостинг-решения осуществляется исключительно через офисы продаж компании. В этом случае стоимость без НДС также составляет 107,5 руб. в месяц, а при заказе услуги сразу на год предоставляется скидка 10 %. После активации услуги абонент получает доступ к виртуальному серверу с предустановленным программным обеспечением и индивидуальные данные для входа в систему управления.

Услуга совместима с операционными системами Windows, Android, macOS и iOS.