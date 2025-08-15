HTC представила умные очки Vive Eagle с ИИ-функциями

Тайваньская компания HTC анонсировала умные очки Vive Eagle с поддержкой искусственного интеллекта. Устройство оборудовано 12-мегапиксельной ультраширокоугольной камерой, встроенными динамиками и голосовым помощником, который основан на ИИ от OpenAI GPT и Google Gemini, способным осуществлять перевод текста в реальном времени, предоставлять рекомендации и многое другое.

По информации The Verge, на данный момент очки доступны только в Тайване, их функционал напрямую конкурирует с устройствами Meta в линейках Ray-Ban и Oakley. ИИ-ассистент HTC способен распознавать и переводить текст с изображения на 13 языков, включая арабский, традиционный китайский, английский, французский, немецкий, греческий, итальянский, японский, португальский, испанский, корейский, тайский и турецкий. Функция создания напоминаний позволяет устанавливать уведомления и формировать списки задач, что удобно для отслеживания встреч и сроков.

Среди других возможностей — создание голосовых заметок и поиск близлежащих организаций. Умные очки Vive Eagle работают на основе однокристальной платформы Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 и оснащены 4 Гбайт оперативной и 32 Гбайт встроенной памяти. Они поддерживают Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также защищены от пыли и влаги по стандарту IP54. По словам представителей HTC, вес Vive Eagle составляет всего 49 граммов — примерно столько же, сколько у аналогичных устройств от Meta.

Модели предполагают использование линз Zeiss и доступны в четырёх цветовых вариантах: красном, коричневом, сером и черном. Очки работают от аккумулятора ёмкостью 235 мА·ч, обеспечивая до 36 часов в режиме ожидания и около 4,5 часов непрерывного воспроизведения музыки. Быстрая магнитная зарядка позволяет восстановить примерно 50% заряда за 10 минут, что удобно для подзарядки от смартфона или внешнего аккумулятора. Розничная цена Vive Eagle в Тайване составляет около $520.