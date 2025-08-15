Разработан первый в России ИИ-сервис для библиотек

Арктический государственный институт культуры и искусств (АГИКИ) разработал первый в России продукт для цифровизации библиотек на базе искусственного интеллекта. Об этом сообщили в пресс-службе ФГАНУ "Социоцентр".

Проект реализуется в рамках программы Минобрнауки России "Приоритет-2030" (национальный проект "Молодежь и дети"). "Сейчас АГИКИ совместно с Национальной библиотекой Якутии создает первый в России продукт для цифровизации библиотек на базе искусственного интеллекта. Он должен полностью изменить методы обработки и поиска документов и всю библиотечную структуру. Уже разработаны три модуля ИИ-программы: это автоматическая каталогизация, виртуальный помощник и работа с текстом", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнил руководитель Центра искусственного интеллекта АГИКИ Тимур Алексеев, начата фаза практического пилотирования модуля совместно с Научной библиотекой Бурятской государственной сельскохозяйственной академии (БГСХА). "Получена первая волна пользовательской обратной связи, на основании которой внесен ряд технических и интерфейсных улучшений, направленных на повышение точности алгоритмов каталогизирования и удобства загрузки данных", - отметил он.

По его словам, разработанная версия продукта включает основной функционал по автоматизированной подготовке библиографических записей в формате RUSMARC (российский коммуникативный формат представления авторитетных данных в машиночитаемой форме).

АГИКИ реализует стратегический технологический проект "Культурный код Арктики: сохраняя наследие, создавая технологическое завтра". Его цель - создание инновационных продуктов и технологий в области культуры и креативных индустрий на основе базовых ценностей и мировоззрения народов Арктики.