Резидент ПВТ объединяет усилия с российским разработчиком для борьбы с киберугрозами

Резидент Парка высоких технологий «Надежные программы» (провайдер IT-инфраструктуры hoster.by), который является аттестованным центром кибербезопасности и обслуживает порядка 70% белорусских интернет-проектов, объявил о подписании соглашения о сотрудничестве с компанией F6, крупным российским разработчиком технологий для борьбы с киберпреступностью. Главная цель – повысить защищенность бизнеса региона в условиях растущих киберугроз. Об этом сообщает пресс-служба ПВТ.

В случае обнаружения нарушений, в том числе фишинга, скама, распространения вредоносного ПО или ботнетов в доменных зонах .BY и .БЕЛ, а также среди международных доменных имен, зарегистрированных через hoster.by, аналитики Центра круглосуточного реагирования на инциденты кибербезопасности (CERT) компании F6 будут взаимодействовать с hoster.by для оперативного их устранения.

«F6 сможет в том числе предоставлять данные о нарушениях, которые происходят с национальными доменами, но за пределами белорусских серверов, – комментирует генеральный директор ООО «Надежные программы» Сергей Повалишев. – Объединение усилий крупных игроков мы считаем одним из лучших инструментов борьбы. Например, мы за более чем 20 лет накопили собственную обширную базу индикаторов компрометации – реальных и уникальных признаков того, что ресурс взломан. Обмен такими базами и синергия опыта обеих компаний позволит вывести проактивное противодействие киберугрозам на новый уровень и сделает интернет-пространство безопаснее».

Как сообщают в hoster.by, их инструменты фильтрации трафика в среднем ежедневно блокируют по 390000 нежелательных или потенциально опасных запросов на один сайт. Рост киберугроз объясняется в том числе автоматизацией мошеннических сервисов и низким порогом входа в преступный бизнес.

Кроме оперативного реагирования на инциденты, компании будут обмениваться опытом, технологиями и лучшими практиками для борьбы с цифровыми преступлениями и их предотвращения. Сотрудничество также предполагает проведение консультаций, семинаров, конференций по вопросам кибербезопасности.