"Яндекс" перезапускает сервис для измерения скорости интернета

"Яндекс" обновил "Интернетометр" — бесплатный сервис для измерения скорости интернет-соединения. Он перешёл на новую технологию замеров, которая даёт более точные результаты, и получил новый дизайн — более лаконичный, наглядный и с тёмной темой.

Новый "Интернетометр" измеряет скорость интернета, используя сеть CDN-серверов Яндекса. Они распределены по стране и входят в инфраструктуру провайдеров. С помощью "Интернетометра" можно узнать скорость скачивания, скорость загрузки и пинг, то есть время задержки в миллисекундах, — этот показатель важен, например, в онлайн-играх. Сервис также оценивает качество соединения по пятибалльной шкале и переводит результаты измерений на понятный язык — скажем, «можно смотреть видео в 1080p».

Дополнительно "Интернетометр" сообщает техническую информацию о подключении: IP-адрес, версию браузера, разрешение экрана и так далее. Она может пригодиться, например, при общении со службами поддержки.

Сервис доступен по адресу ya.ru/internet, им можно пользоваться с компьютеров и мобильных устройств. В будущем Интернетометр получит ещё несколько обновлений. Он обзаведётся приложением и научится вести статистику, а у провайдеров и сотовых операторов появится личный кабинет — в нём они смогут увидеть данные замеров в зоне своего покрытия.