В мессенджере WhatsApp появились новые функции

Команда мессенджера WhatsApp анонсировала новые функции. Теперь пользователи могут планировать встречи и приглашать на них как отдельных людей, так и группы. Для этого в разделе «Звонки» нужно нажать на кнопку со значком «+» и выбрать опцию «Запланировать звонок».

На вкладке «Звонки» можно просматривать или изменять запланированные звонки, а также видеть список участников и генерировать ссылки на звонок, чтобы добавить их в личный календарь или отправить другим. Все участники получат уведомление перед началом звонка. Кроме того, разработчики улучшили взаимодействие на групповых звонках.

Теперь пользователи могут поднимать руку, если хотят высказаться, или отправлять реакции, что позволит им участвовать в обсуждении, не прерывая других. Также обновились функции ссылок на звонки: инициатор звонка будет получать уведомления о том, когда новые участники присоединяются к беседе.