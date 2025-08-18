МТС занял первое место по скорости мобильного интернета в Минске

МТС признан лидером по скорости мобильного интернета в Минске. Это подтверждают измерения органа государственного надзора за электросвязью «БелГИЭ», проведенные в 2025 году. Средняя скорость передачи данных по направлению к абоненту в сетях 4G/3G в столице составляет 44,07 Мбит/с.

По данным портала оценки качества услуг электросвязи на 09:00 15 августа, это самый высокий показатель среди всех операторов, зафиксированный на основе систематического мониторинга государственным предприятием «БелГИЭ». В сравнении с результатом прошлого года, средняя скорость передачи данных по направлению к абоненту выросла на 30%. В направлении от абонента средний показатель скорости также является наибольшим — 21,42 Мбит/с.

Кроме этого, по совокупности наблюдений в Минске сеть мобильного оператора подтверждает лидерство по целому ряду других параметров и показателей:

· доля сеансов 4G от 5 Мбит/с (более 92%);

· доля сеансов 3G от 2 Мбит/с (более 95%);

· доля успешных загрузок веб-страниц;

· средняя скорость загрузки веб-страниц (1,96 секунды);

· доля успешных воспроизведений видео;

· скорость начала воспроизведения видео (1,27 секунды);

· средняя балльная оценка качества воспроизведения видео;

· доля успешных вызовов (99,9%);

· доля соединений между абонентами в течение 10 секунд;

· средняя балльная оценка качества передачи речи.

Справка:

«БелГИЭ» ведет систематический контроль качества сотовой подвижной связи. Наблюдение осуществляется на основании драйв-тестов множества параметров в соответствии с СТБ 1904-2022 «Услуги сотовой подвижной электросвязи. Требования к качеству и методы контроля».