Google представила ИИ-модель Gemma 3 270M

Google представила новую открытую AI-модель под названием Gemma 3 270M, которая характеризуется высокой эффективностью и совместимостью с мобильными устройствами, позволяя разработчикам решать сложные задачи без необходимости подключения к интернету. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Как видно из названия, модель содержит 270 миллионов параметров, что значительно меньше по сравнению с современными языковыми моделями, которые могут достигать 70 миллиардов и более параметров. Обычно большее количество параметров указывает на большую мощность модели, однако Google акцентирует внимание на её эффективности.

Gemma 3 270M разработана для работы непосредственно на смартфонах с возможностью локального использования. Несмотря на свою компактность, модель способна решать сложные задачи в специализированных областях и может быть быстро адаптирована под нужды как крупных организаций, так и независимых разработчиков всего за несколько минут.