Бонусы за покупки и поездки на такси: А1 запустил свою программу лояльности

Компания А1 запустила программу лояльности для своих клиентов и пользователей приложения «А1 Такси». Она позволит им получать бонусы за покупки и поездки, а потом использовать их для новых приобретений и заказов с выгодой.

Присоединиться к программе лояльности «А1 плюс» можно через приложение «Мой А1» или «А1 Такси». После этого бонусные баллы будут зачисляться на счет пользователя как за покупки товаров в офлайн-магазинах или в интернет-магазине А1, так и за поездки на «A1 Такси», которые оплачиваются банковской картой.

Каждый накопленный бонусный балл – это 1 рубль. Так, например, при покупке топового HONOR 400 Pro 12/512GB можно получить баллы и сразу оплатить ими до 30% стоимости следующего товара – смарт-часов или беспроводных наушников к новенькому смартфону. В офлайн-магазинах товары, за покупку которых можно получить бонусы, обозначены пометкой «Баллы программы лояльности», а в интернет-магазине покупатель сразу видит количество баллов за покупку рядом с ценой.

Размер скидки зависит от суммы накопленных баллов и стоимости выбранного девайса. При покупке товаров в А1 можно получить выгоду до 30%, а при вызове «А1 Такси» – списать до 5 бонусных баллов за поездку.

Подробнее о правилах участия и условиях программы можно узнать здесь.

С А1 экономить просто!