Представлен смартфон Honor X7c 5G

Компания Honor анонсировала новый смартфон Honor X7c 5G в Индии, представляющий собой немного усовершенствованную версию модели X7c 4G, выпущенной в октябре прошлого года. В основе Honor X7c 5G лежит процессор Snapdragon 4 Gen 2, который включает два ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 2200 МГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой 2000 МГц, а также встроенную графику Adreno 613.

Устройство предлагает 8 Гбайт оперативной и 256 Гбайт постоянной памяти и функционирует под управлением операционной системы Android 14 с пользовательской оболочкой MagicOS 8.0. Смартфон оснащён 6,8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью 850 кд/м². По данным Honor, X7c 5G имеет пятизвёздочный рейтинг устойчивости к падениям от SGS и защиту по стандарту IP64. Устройство также оборудовано сканером отпечатков пальцев на боковой грани, стереодинамиками и 3,5-мм разъёмом для наушников. Модель оснащена двойной задней камерой, где главный сенсор имеет разрешение 50 Мп, а вспомогательный датчик глубины — 2 Мп.

Впереди расположена 5-Мп камера для селфи. Ёмкость батареи составляет 5200 мА·ч, а скорость быстрой проводной зарядки достигает 35 Вт. Подключение обеспечивается через Bluetooth 5.0 и двухдиапазонный Wi-Fi, а также предусмотрена поддержка двух SIM-карт. Honor X7c 5G будет доступен в двух цветах: Moonlight White (белый) и Forest Green (зелёный). Цена смартфона составит $170 за вариант с 8 Гбайт оперативной и 256 Гбайт встроенной памяти, однако эта стоимость будет действительна только до 22 августа. Продаваться Honor X7c 5G начнёт с 20 августа.