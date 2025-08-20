Вышла ИИ-модель DeepSeek 3.1

Китайская компания DeepSeek анонсировала обновление своей предыдущей модели искусственного интеллекта V3. Новая версия, получившая название V3.1, уже доступна для тестирования. Основным её преимуществом является увеличенный размер контекстного окна.

Как сообщается в официальной группе DeepSeek в социальной сети WeChat, версия V3.1 способна обрабатывать больший объём информации для любого запроса благодаря расширенному контекстному окну. Это улучшение позволит модели поддерживать более длительные диалоги и дольше сохранять предыдущие запросы в памяти. Других подробностей о новой модели компания не раскрыла.

Быстрота и доступность решений DeepSeek позволили им составить конкуренцию американским компаниям, таким как OpenAI, и доказать, что китайские фирмы могут достигать успехов в области искусственного интеллекта с относительно небольшими инвестициями. Модель DeepSeek R1, представленная в начале этого года, смогла обойти несколько западных конкурентов по стандартным показателям и быстро завоевала популярность.

Теперь поклонники компании с нетерпением ожидают выхода R2, преемника R1, в то время как китайские СМИ обвиняют генерального директора Лян Вэньфэна в задержках, связывая их с перфекционизмом, проблемами с поставками ускорителей Nvidia и низкой эффективностью ИИ-ускорителей Huawei

