Google Play ужесточает правила для финансовых приложений

Google Play уточнила правила публикации приложений, связанных с криптовалютными биржами и программными кошельками. С недавними изменениями разработчики смогут размещать такие сервисы только при условии соблюдения местных законов и отраслевых стандартов в ряде стран и регионов.

Важно отметить, что новые требования не касаются некастодиальных кошельков, где пользователи полностью контролируют свои средства. В других случаях Google Play ожидает от разработчиков получения необходимых лицензий и подтверждения соответствия требованиям регуляторов в тех юрисдикциях, на которые они ориентируются. В рамках процесса разработчики должны указать в разделе App Content, что их продукт является криптовалютной биржей или кошельком.

Если приложение нацелено на страны с строгим регулированием, система потребует заполнение дополнительных форм и предоставление документов, подтверждающих наличие лицензий. В случае отсутствия необходимых разрешений такие регионы придется исключить из списка доступных. К числу стран с жесткими требованиями относятся США, Великобритания, Канада, Япония, Южная Корея, Швейцария и государства Европейского Союза.

Для работы приложений в этих регионах потребуется официальное одобрение местных финансовых регуляторов, таких как FinCEN и FCA, а также европейские лицензии CASP в соответствии с регламентом MiCA. Во Франции и Германии предусмотрены переходные периоды, после которых будут приниматься только единые европейские лицензии. Таким образом, Google Play фактически подтверждает глобальный тренд на ужесточение контроля за криптовалютными сервисами. Разработчикам необходимо заранее учитывать местные законы, чтобы сохранить доступ к ключевым рынкам и избежать возможных блокировок.