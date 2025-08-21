IT-решения для Беларуси: в ПВТ обсуждают реализацию пилотных проектов

В Парке высоких технологий прошел семинар, посвященный механизму реализации пилотных проектов, который собрал представителей государственного сектора и резидентов ПВТ. В мероприятии приняли участие руководство и специалисты Секретариата Наблюдательного совета ПВТ, Министерства связи и информатизации Беларуси, РУП «Центр цифрового развития», ОАО «Гипросвязь», а также представители компаний-резидентов. Об этом сообщает пресс-служба Парка.

Открывая семинар, Анна Рябова, начальник Секретариата Набсовета ПВТ, подчеркнула важность согласования позиций между разработчиками IT-решений и заказчиками из государственного сектора. «Мы стремимся создать площадку для открытого и доверительного обсуждения волнующих вопросов. Поработав с обеими сторонами, мы понимаем, что каждая проблема должна быть услышана», – обозначила Анна Рябова.

Заместитель Министра связи и информатизации Юлия Шапкина также акцентировала значимость темы встречи, добавив, что «возникшие вопросы свидетельствуют о том, что работа становится более предметной и ориентированной на конкретные результаты». Она также выразила надежду на продолжение совместной работы: «Наше желание, чтобы мы вместе шли по этому пути и попробовали выстроить оптимальный способ работы по продвижению IT-продуктов на белорусском рынке».

С презентацией о существующем механизме реализации пилотных проектов с учетом законодательной базы выступил представитель Центра цифрового развития. Он детально описал все процессы, которые ожидают компанию-разработчика, которая готова принять участие в механизме пилотирования.

Презентационная часть семинара продолжилась сессией вопросов и ответов. Резиденты Парка активно общались с представителями ПВТ и Минсвязи, обсуждая механизмы пилотирования проектов, вопросы финансирования, выбора подрядчиков и подачи заявок, а также предлагая свои идеи и видение по улучшению процессов.

Юрий Дроздов, заместитель директора компании «Лаборатории Инвенто», поблагодарил организаторов за проведение семинара и за детальные разъяснения. Ссылаясь на собственный опыт успешной реализации пилотного проекта, он выразил уверенность в необходимости продолжения работы всех заинтересованных сторон по продвижению белорусских IT-решений на внутреннем рынке.

Семинар стал важным шагом в реализации поручений Премьер-министра Республики Беларусь по активизации внедрения передовых IT-решений в традиционные отрасли экономики, что будет способствовать дальнейшему развитию технологической среды страны.