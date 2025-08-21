МТС провел образовательный день по борьбе с кибербуллингом

20 августа компания МТС организовала тематический день, посвященный борьбе с кибербуллингом, в национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок». Мероприятие прошло в рамках социальной инициативы #ИнтернетБезБуллинга и собрало более 100 подростков 13-15 лет из разных регионов Беларуси.

Цель мероприятия — научить детей распознавать и противостоять травле в интернете. В интерактивной форме специалист МТС рассказал, что такое кибербуллинг, как он проявляется, какие последствия может иметь и, главное, как защитить себя и других. Участники узнали, куда обращаться за помощью, как поддерживать друзей, столкнувшихся с травлей, и почему важно сохранять уважение в онлайн-общении.

«Сегодня дети находятся в онлайн-среде с самого раннего возраста, и очень важно научить их чувствовать себя в сети так же уверенно и безопасно, как в реальной жизни. Проект #ИнтернетБезБуллинга — это наш вклад в формирование цифровой культуры, где есть место уважению, поддержке и осознанности», — отмечает глава PR-группы компании МТС Мария Канасевич.

Подростки активно делились личными историями, задавали вопросы и участвовали в обсуждениях. В завершение мероприятия прошла викторина, посвященная теме кибербуллинга. Все слушатели получили в подарок воркбуки по антибуллингу для тренировки знаний дома. А самые активные ребята унесли с собой еще и памятные подарки от МТС — уникальный экомерч из потерявших актуальность рекламных баннеров, который будет особенно актуален в преддверии нового учебного года.

Проект #ИнтернетБезБуллинга реализуется МТС совместно с Министерством образования Республики Беларусь и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). Он направлен на развитие навыков безопасного общения у подростков и профилактику кибербуллинга в цифровом пространстве. В рамках инициативы созданы тесты-тренажеры, воркбук, обучающие видео и TikTok-ролики, которые уже посмотрели миллионы пользователей. Очные лекции с психологами только в этом году уже собрали более тысячи школьников в разных городах страны. Также планируется выпуск методического пособия для проведения классных часов в школах по теме антибуллинга.