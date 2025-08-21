Анонсированы тонкие смартфоны Realme P4 и P4 Pro

Компания Realme анонсировала свой новый смартфон среднего уровня P4 Pro 5G, который с массивной батареей емкостью 7000 мА·ч имеет удивительно тонкий корпус толщиной всего 7,68 мм. Наряду с этой старшей моделью также был представлен более доступный и менее мощный Realme P4.

Realme P4 Pro 5G основан на процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, изготовленном по 4-нм техпроцессу TSMC, и дополнен специализированным чипом HyperVision AI. Этот чип, функционирующий на базе графического процессора Pixelworks X7 Gen 2, отвечает за визуальные вычисления, включая рендеринг графики, масштабирование частоты кадров и увеличение разрешения на основе искусственного интеллекта. По заявлению Realme, использование HyperVision AI позволяет Snapdragon 7 Gen 4 достигать уровня производительности, сопоставимого с более мощными чипсетами.

Смартфон оснащён 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 6500 кд/м², поддерживающим разрешение 2800 × 1280 пикселей и 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Яркость регулируется с помощью ШИМ на частоте до 4608 Гц, а защиту обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 7i. Устройство имеет степень защиты IP68/IP69 от влаги и пыли. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт, которая восстанавливает до 50 % заряда всего за 25 минут, а также функция обратной зарядки мощностью 10 Вт. Смартфон работает на операционной системе Android 15 с пользовательской оболочкой Realme UI 6.0. Компания гарантирует три обновления ОС и регулярные обновления безопасности в течение четырёх лет.

Realme также представила базовую версию Realme P4 5G, оснащенную 4-нм процессором MediaTek Dimensity 7400 Ultra, выделенным визуальным процессором Pixelworks и системой охлаждения AirFlow VC с испарительной камерой площадью 7000 мм². Смартфон получил 6,77-дюймовый AMOLED-дисплей Full HD (2392 × 1080 пикселей) с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 4500 кд/м² и ШИМ-регулировкой яркости 3840 Гц.

Realme P4 5G имеет двойную камеру с 50-Мп основным сенсором и 8-Мп сверхширокоугольным объективом. Фронтальная 16-Мп камера IMX480 поддерживает видеосъемку в 4K. Аккумулятор Titan емкостью 7000 мА·ч обеспечивает до 11 часов игры в BGMI и поддерживает быструю зарядку Ultra Charge 80 Вт, заряжающую до 50% за 25 минут. Работает смартфон под управлением Android 15 с Realme UI 6.0. Защита от влаги и пыли соответствует стандартам IP65/IP66. Цена Realme P4 Pro 5G составит около $287 за версию с 8/128 ГБ памяти.

Продажи стартуют 27 августа. Realme P4 5G доступен по цене от $213 за версию с 6/128 ГБ памяти и уже поступил в продажу.