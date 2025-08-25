Google представила ИИ-тренера по ЗОЖ

Google представила на мероприятии Made by Google нового персонального тренера на базе ИИ для здорового образа жизни (ЗОЖ), разработанного на основе нейросети Gemini и предназначенного для использования в устройствах Fitbit и других платформах.

По заявлению компании, новый ИИ-тренер объединит функции фитнес-тренера, консультанта по улучшению сна и эксперта по ЗОЖ. Ожидается, что предварительная версия персонального ИИ-тренера станет доступна в октябре этого года в рамках тарифного плана Fitbit Premium. Приложение будет совместимо с последними моделями фитнес-трекеров и умных часов Fitbit, а также с Pixel Watch.

Персональный ИИ-тренер будет анализировать предпочтения пользователя и данные о его физическом состоянии, поступающие в реальном времени с носимых устройств Fitbit или Pixel Watch, а также с умных весов и глюкометров. Используя ИИ-тренера, пользователи смогут создавать индивидуальные программы тренировок, учитывая свои цели, предпочтения и доступное оборудование. Затем ИИ-тренер разработает индивидуальный фитнес-план с рекомендациями и целями.

В процессе тренировок ИИ-тренер будет корректировать планы занятий в реальном времени на основе данных с носимых устройств, повышая эффективность и помогая достичь поставленных целей. Например, в случае бессонной ночи ИИ-тренер предложит изменения в недельном плане тренировок для восстановления. Также можно скорректировать планы занятий при травмах, таких как повреждение мышц спины или растяжение мышц ноги.

Новый ИИ-тренер будет следить за сном пользователя и давать советы по улучшению его качества, используя новые алгоритмы для анализа продолжительности и фаз сна. Он также поможет определить оптимальное количество сна для достижения наилучших результатов, создав персонализированный график, адаптируемый к ежедневному уровню активности. Новый ИИ-тренер будет интегрирован в обновлённое приложение Fitbit, переработанное с акцентом на коучинг и использование искусственного интеллекта.