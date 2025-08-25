МТС запускает новую линейку тарифных планов с защитой от киберугроз

Компания МТС представила сразу пять новых тарифных планов, главный приоритет которых — безопасность белорусов в интернете. Они будут включать постоянную скидку 100% на антивирус для своего устройства или комплексное решение по защите и родительскому контролю ребенка. Новые абоненты получат дополнительные бонусы за подключение на МТС.

Тем, кто ищет максимум свободы, МТС предлагает новый флагманский тариф «Безлимитище PRO», в который входят безлимитный интернет для мобильного устройства и звонки во все сети. Также с услугой «Безлимит+» новые абоненты смогут 3 месяца бесплатно раздавать трафик в режиме модема и звонить, не считая минуты.

Среди других новинок — тарифы «Супер Safe 10», «Супер Safe 30» и «Супер Safe 55». Они включают нужный объем голосового и интернет-трафика в зависимости от потребностей пользователя. Кроме этого, все новые абоненты смогут 3 месяца совершенно бесплатно читать книги, слушать музыку, смотреть фильмы, сериалы и ТВ, получать приоритетное обслуживание в контакт-центре и скидки на услуги оператора с «Подпиской МТС Премиум+».

Для детей и подростков теперь есть «Супер Соник» с безлимитными звонками на 2 любимых номера и минутами внутри сети, 5 Гб интернета на максимальной скорости и безлимитным доступом до 256 Кбит/с. Также действует блокировка заказа интернет- и контент-подписок, чтобы родители могли быть спокойны за безопасность ребенка.

Новая линейка разработана для тех, кто активно пользуется мобильной связью, но при этом хочет быть уверенным в защите своих данных: все пять тарифов дополнительно включают скидку 100% на Kaspersky Standard для одного устройства или Kaspersky Standard Mobile и Safe Kids. «Безопасность и конфиденциальность в интернете — это не роскошь, а базовая потребность. Мы видим, как растет цифровая активность, особенно среди молодежи, поэтому предлагаем решение, которое объединяет в одном тарифе мобильную связь и защиту своего устройства», — прокомментировали в компании МТС.

Тариф Безлимитище PRO Супер Safe 55 Супер Safe 30 Супер Safe 10 Супер Соник Интернет-трафик Безлимит 55 Гб 30 Гб 10 Гб 5 Гб Звонки по Беларуси 750 минут во все сети Безлимит во все сети 650 минут во все сети 450 минут во все сети 300 минут внутри сети Безопасность пользователя Kaspersky Standard Mobile и Safe Kids или Kaspersky Standard 1-устройство Ежемесячная абонплата 41,90 42,90 31,90 21,90 16,90 Ежемесячная абонплата для новых абонентов на 90 дней 19,90 30,90 22,90 15,90

Бонус для новых абонентов на 3 месяца Безлимит+

- звонки во все сети

- режим модема

Подписка МТС Премиум+

Подключить мобильную связь можно во всех салонах МТС, а также самостоятельно приобретя комплект удаленного подключения SIM ON.