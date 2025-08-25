Илон Маск анонсировал создание проекта Macrohard

Илон Маск, глава Tesla, SpaceX, X и xAI, зарегистрировал компанию Macrohard, которая, по его словам, станет прямым конкурентом Microsoft.

Бизнесмен утверждает, что всё, что делает Microsoft, способен делать и ИИ. "Название шуточное, но проект вполне реален!", – заявил Маск в соцсети X. Macrohard будет связана с xAI и специализироваться на разработке программного обеспечения исключительно с помощью ИИ. "Учитывая, что такие компании, как Microsoft, не производят физическое оборудование, их работу можно полностью симулировать с помощью ИИ", – пояснил он.

Ранее xAI зарегистрировала товарный знак Macrohard в Патентном бюро США, а в июле Маск заявил о планах по созданию "компании, занимающейся многоагентной ИИ-разработкой ПО". Для этого потребуется запуск "нескольких сотен специализированных агентов, работающих совместно для написания кода, генерации и понимания изображений и видео".

Эти же ИИ-агенты смогут выступать в роли эмуляторов пользователей, "взаимодействующих с ПО в виртуальных машинах, пока не будет достигнут превосходный результат". Маск делает ставку на то, что ИИ сможет создавать высококачественное офисное ПО, конкурирующее с продуктами Microsoft, которая также активно развивает генеративный ИИ. Он также упоминал планы по разработке игр с помощью ИИ. Производственной базой для этих проектов, вероятно, станет суперкомпьютер Colossus от xAI, на который Маск планирует установить миллионы ИИ-ускорителей Nvidia.