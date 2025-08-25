Открыт исходный код ИИ-модели Grok 2.5

Стартап Илона Маска (Elon Musk) в области искусственного интеллекта xAI открыл исходный код ИИ-модели Grok 2.5. Об этом предприниматель сообщил в субботу в соцсети X, добавив, что планирует примерно через шесть месяцев также открыть исходный код модели Grok 3.

«Модель Grok 2.5, которая была нашей лучшей моделью в прошлом году, теперь доступна с открытым исходным кодом», — написал Илон Маск в соцсети Х. Исходный код Grok 2.5 доступен для просмотра и скачивания через Hugging Face, сообщает 3dnews.

Ранее в этом месяце Маск заявил, что Grok 5 выйдет до конца этого года и будет «невероятно хорош». До этого он сообщил, что Grok 4 оказался умнее представленной 7 августа модели GPT-5 от OpenAI в некоторых тестах, в частности, в бенчмарке ARC-AGI, измеряющем способность к абстрактному мышлению и логическим рассуждениям. В ARC-AGI-2, который оценивает логику, Grok 4 набрал 15,9–16 %, что почти вдвое больше, чем 9,9 % у GPT-5. В менее сложном тесте ARC-AGI-1 Grok 4 набрал 66,7 % против 65,7 % GPT-5. Эти результаты свидетельствуют о преимуществе Grok 4 в решении сложных задач.

В математических задачах Grok 4 Heavy набрал 100 % на AIME 2025, а GPT-5 — 94,6 %. Хотя обе нейросети показали хорошие результаты, максимальный результат Grok 4 подчёркивает его сильные стороны в этой области, отметил DEV Community.