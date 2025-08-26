«Яндекс» разработал мобильного робота для сборки заказов на складах

«Яндекс» разработал прототип мобильного робота-комплектовщика с компьютерным зрением. Запуск его серийного производства запланирован на 2027 год. Участники рынка отмечают наличие аналогов и оценивают стоимость разработки в сумму до $250 тыс. В России сегмент складской робототехники пока отстает от мирового и в ближайшие годы достигнет 800–1500 единиц в год. Однако пока позволить себе таких роботов могут только крупные игроки из-за их высокой стоимости.

По словам представителя «Яндекса», до конца 2026 года компания проведет пилотные проекты на складах российских ритейлеров и по их результатам с 2027 года планирует начать серийное производство. В компании ожидают, что их решение будет в 5–8 раз выгоднее, чем иностранные аналоги, например Stretch от Boston Dynamics стоимостью $300–500 тыс. Окупаемость, говорят в компании, составит три года, а мощность — 10 тонн груза в 12-часовую смену. В «Яндексе» отказались раскрыть объем инвестиций в проект и размер планируемой серии производства, сообщает «Коммерсантъ»

В «Яндекс Роботикс» утверждают, что программные и аппаратные части машины разработаны компанией: в ее основе — мобильная платформа от робота-инвентаризатора и манипулятор с вакуумным захватом, она оборудована камерами с системой компьютерного зрения, которые распознают объекты и оценивают их глубину и положение.