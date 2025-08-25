ПВТ объявил о приеме заявок на регистрацию компаний в качестве резидентов

Парк высоких технологий сообщил о том, что в сентябре открывается прием документов для регистрации резидентом.

"В связи с планируемым в сентябре 2025 года приемом документов для регистрации организаций в качестве резидентов ПВТ просим направлять бизнес-проекты на предварительное изучение и анализ в отдел регистрации резидентов", - сообщается на сайте ПВТ.

Подготовленные бизнес-проекты (формат «MS Word») можно высылать на электронный адрес [email protected] не позднее 5 сентября. Требования к составлению бизнес-проектов подробно изложены в методических рекомендациях по оформлению документов, представляемых для регистрации в качестве резидента ПВТ.