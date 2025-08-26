В Минске прошла форсайт-сессия в рамках Международного форсайта в сфере ИИ

25 августа 2025 года в зале заседаний Президиума (Институт истории НАН Беларуси, ул.Академическая, 1, 4-й этаж) прошла Форсайт-сессия в рамках Международного форсайта в сфере искусственного интеллекта в Республике Беларусь. Об этом сообщает Министерство связи и информатизации Республики Беларусь.

В программе были доклады ведущих учёных и специалистов Беларуси и России по ключевым направлениям:

- тенденции развития технологий ИИ в Беларуси;

- компьютерное зрение и узкоспециализированные системы;

- внедрение ИИ в образование, промышленность и здравоохранение;

- социальные последствия и вызовы безопасности;

- правовое регулирование и международное сотрудничество;

- ключевые тренды и перспективы отечественных разработок.

Министр связи и информатизации Кирилл Залесский принял участие в форсайт-сессии.

В приветственном слове министр отметил:

«Чтобы оценить, как искусственный интеллект уже «проник» в нашу жизнь, достаточно посмотреть на наших детей. Они уже не задают вопросы поисковым системам, а обращаются к голосовым помощникам, чат-ботам, большим языковым моделям. И, конечно, тот ответ, который они получают, во многом предопределяет их развитие и способ мышления. В контексте государственной политики в сфере цифрового развития нам, безусловно, важно продвижение с точки зрения внедрения систем искусственного интеллекта. Нам важен обмен опытом с нашими коллегами, с партнерами из России и других стран. Я думаю, что здесь мы должны идти рука об руку – и с точки зрения международного сотрудничества, и с точки зрения взаимодействия науки и практики»

Мероприятие завершилось обсуждением направлений форсайта и выработкой совместных подходов к дальнейшему развитию технологий искусственного интеллекта в Беларуси и России.

