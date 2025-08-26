Минобразования подготовило памятку по использованию мобильных устройств в школах

Памятку по использованию мобильных устройств в учреждениях общего среднего образования подготовило Министерство образования. Об этом сообщили БЕЛТА в ведомстве.

С 1 сентября постановлением Министерства образования от 1 августа 2025 года №136 вводится ограничение на использование мобильных телефонов в учреждениях общего среднего образования. Использование мобильных телефонов допускается при мониторинге состояния сахара в крови при сахарном диабете и иных медицинских рекомендациях.

Кроме того, разрешается использование планшетов и электронных книг для работы с учебниками, если на устройствах нет возможности подключения к сети Интернет, присутствуют медицинские показания и использование устройства соответствует требованиям санитарных правил и норм.