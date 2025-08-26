В приложении «Оплати» услугу по покупке билетов на транспорт сделают платной

С 22 сентября в приложении Оплати будет доступна услуга "Транспорт" — это сервис, который открывает доступ ко всем возможностям покупки билетов на общественный транспорт через наше приложение. Напомним, что ранее покупать такие билеты можно было совершенно бесплатно. Подключение услуги на месяц стоит 1 рубль.

Для активных пользователей услуга может быть полностью бесплатной. Если в течение текущего месяца выполните хотя бы одно из условий ниже, в следующем месяце плата не спишется:

Купите 25 и больше разовых билетов по QR-коду и в приложении Оплати. Купите проездные билеты на сумму от 15 рублей.

Для обладателей пакета "Премиум" услуга предоставляется бесплатно и автоматически.