Илон Маск подал иск против Apple и OpenAI

Илон Маск через свои компании xAI и X подал в суд на Apple и OpenAI, обвиняя их в «антиконкурентном сговоре». Камень преткновения — эксклюзивная сделка по интеграции ChatGPT в Apple Intelligence на iPhone. Маск заявляет, что Apple навязывает ChatGPT в качестве основного ИИ-бота, лишая смысла сторонние приложения.

Он убежден: Apple и OpenAI «закрыли рынок», чтобы защитить свои монополии. Компании Маска также утверждают, что Apple намеренно занижает их приложения (X, Grok) в App Store, активно продвигая ChatGPT. Иск утверждает, что Apple пытается укрепить свою монополию на смартфонах, объединившись с OpenAI — «монополистом» в генеративных чат-ботах. По мнению истцов, это даст OpenAI доступ к миллиардам пользовательских запросов, усилив её доминирование.

Ранее Маск уже публично угрожал Apple судебными исками, обвиняя в нарушении антимонопольного законодательства из-за предпочтения OpenAI в App Store. OpenAI назвала иск «привычной для Маска стратегией давления». Apple ранее настаивала на честной конкуренции в App Store, но воздержалась от новых комментариев.