Samsung представила планшет Galaxy Tab S10 Lite

Samsung Electronics представляет Galaxy Tab S10 Lite — бюджетный планшет флагманской линейки. С большим ярким экраном для полного погружения и электронным пером S Pen в комплекте Galaxy Tab S10 Lite объединяет универсальность и доступность в одном устройстве. AI-функции Samsung также предлагают новые возможности для творчества и повышения продуктивности.

Обновлённый процессор и увеличенная оперативная память обеспечивают плавную работу Galaxy Tab S10 Lite в повседневных задачах: от переключения между вкладками во время поиска до одновременной работы сразу в нескольких приложениях. Аккумулятор ёмкостью 8000 мАч и поддержка сверхбыстрой зарядки позволяют использовать устройство на протяжении долгого времени.

Galaxy Tab S10 Lite будет представлен в трех цветах: сером, серебро и коралловом.