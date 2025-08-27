Водители «А1 Такси» посостязались в мастерстве на трассе в Стайках

26 августа на автодроме в Стайках под Минском прошли необычные соревнования: за право называться мастером трассы состязались 25 водителей – партнеров сервиса «А1 Такси», которые поборолись между собой в аккуратности и скорости прохождения трека автодрома. Соревнования прошли при поддержке автоцентра «ТОЧКА».

«Мы не просто развиваем инновационный сервис, объединяющий привычное всем такси с технологическими возможностями одного из крупнейших игроков телеком-рынка. Мы формируем максимально удобную и функциональную экосистему сервисов для своих клиентов, а также открываем комфортное, дружелюбное и открытое комьюнити для своих партнеров», – прокомментировал руководитель проекта «А1 Такси», начальник управления инфраструктурных решений А1 Евгений Левданский.

Участниками стали 25 водителей-партнеров сервиса «А1 Такси», а поддержать их приехали родные, а также сотрудники и партнеры компании. В каждом из пяти предварительных заездов участвовало по пять пилотов. Победитель определялся по лучшему времени круга – а потом пятерка сильнейших встретилась в гранд-финале, где их ожидал заезд на электромобилях Geely, предоставленных автоцентром «ТОЧКА».

«Очень здорово, что среди белорусского комьюнити пассажирских перевозок появляются такие интересные и динамичные игроки и события. Это безусловный плюс для всех участников, включая автоцентры. И в целях поддержки бизнеса, эксплуатирующего автомобильные парки, автоцентр «ТОЧКА» представляет специальное предложение – седан Belgee S50 с предустановленным на профессиональном уровне газобаллонным оборудованием. Это готовое решение для повышения рентабельности автопарка», – отметил представитель автоцентра.

