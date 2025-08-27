Apple представит новинки на презентации 9 сентября

Apple объявила о проведении традиционного осеннего мероприятия, посвященного анонсу новинок, которое состоится во вторник, 9 сентября, в Apple Park в Купертино. Презентация начнется в 20:00 по минскому времени. Ожидается, что компания представит линейку iPhone 17, включая сверхтонкий iPhone 17 Air, а также iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Кроме того, ожидается анонс новых моделей Apple Watch.

Предполагается, что iPhone 17 Pro получат более прочный корпус с алюминиевой рамкой и обновленный модуль задней камеры. Все модели iPhone 17 будут оснащены новыми процессорами A19 или A19 Pro, а технология ProMotion может стать стандартной для всей линейки. iPhone 17 Air, призванный заменить iPhone Plus, станет самым тонким и легким смартфоном Apple, получив 6,6-дюймовый дисплей, модем Apple C1 и основную камеру с одним объективом. Также ожидается презентация Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 и Apple Watch SE 3, что станет первым одновременным обновлением всех моделей Apple Watch за последние три года.

Среди прочих ожидаемых новинок – AirPods Pro 3 с обновленным дизайном, новый HomePod mini и обновленная приставка Apple TV 4K. Помимо анонса новых устройств, Apple, вероятно, объявит даты выхода операционных систем iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe и других будущих версий своего программного обеспечения.