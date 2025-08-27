В Беларуси учителям запретили использовать мобильные телефоны с 1 сентября

На официальном портале pravo.by опубликованы изменения в Правила безопасности организации образовательного процесса в школах.

Согласно нововведениям, педагогическим работникам учреждений общего среднего образования теперь не разрешается использовать мобильные устройства в ходе занятий. Исключение составляют лишь экстренные случаи, когда возникает угроза жизни или здоровью учащихся, персонала, либо иные чрезвычайные ситуации.

Напомним, что с 1 сентября постановлением Министерства образования от 1 августа 2025 года №136 вводится ограничение на использование мобильных телефонов в учреждениях общего среднего образования. Использование мобильных телефонов допускается при мониторинге состояния сахара в крови при сахарном диабете и иных медицинских рекомендациях. Кроме того, разрешается использование планшетов и электронных книг для работы с учебниками, если на устройствах нет возможности подключения к сети Интернет, присутствуют медицинские показания и использование устройства соответствует требованиям санитарных правил и норм.