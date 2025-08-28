МТС разыграет телевизор и другие девайсы

МТС запускает новый розыгрыш техники. На этот раз в Telegram-канале мобильного оператора разыгрывается 18 призов: телевизор, смартфон и беспроводные наушники.

Чтобы проверить удачу и принять участие в розыгрыше от МТС, достаточно подписаться на Telegram-канал, поставить реакцию на пост с анонсом и нажать кнопку «Участвую». Победители будут объявлены 3 сентября.

Полный список призов, порядок участия и другие условия можно прочесть на официальном сайте МТС.