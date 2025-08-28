Китай представил национальный план по внедрению ИИ

Китайское правительство опубликовало детальный план развития искусственного интеллекта, который станет катализатором цифровой трансформации экономики и общества страны. Документ устанавливает следующие ключевые цели:

2027 год: Более 70% внедрения ИИ-агентов в основные приложения и устройства нового поколения.

2030 год: Свыше 90% использования интеллектуальных решений, с закреплением ИИ как главного фактора экономического роста.

2035 год: Полное формирование «умной экономики» и «интеллектуального общества».

План уделяет приоритетное внимание интеграции ИИ в смарт-устройства: автомобили, смартфоны, компьютеры, робототехнику и носимую электронику. Аналитики отмечают, что Китай известен своей способностью перевыполнять технологические планы (например, цель по электромобилям на 2025 год была достигнута уже в 2022-м).

На фоне того, как США также представили свой ИИ-план, фокусирующийся на больших языковых моделях и безопасности, Китай делает ставку на массовое и повсеместное внедрение искусственного интеллекта в повседневную жизнь, усиливая глобальную гонку за лидерство в этой сфере.