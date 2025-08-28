МАРТ вынес предостережение сервису "Оплати". Возможность оплатить проезд остается бесплатной

На днях стало известно, что с 22 сентября в приложении "Оплати" будет доступна услуга "Транспорт" — это сервис, который открывает доступ ко всем возможностям покупки билетов на общественный транспорт через наше приложение. Напомним, что ранее покупать такие билеты можно было совершенно бесплатно. Подключение услуги на месяц стоит 1 рубль.

В связи с этим МАРТ опубликовал следующее заявление:

"В связи с опубликованным заявлением на официальном сайте www.o-plati.by о том, что с 22 сентября 2025 года покупка билетов на общественный транспорт через приложение «Оплати» станет возможной только после подключения платной услуги «Транспорт» за 1 рубль в месяц, а также учитывая обращения граждан, МАРТ предостерег ООО «Лайт Вел Организейшн» от совершения планируемых действий (предостережение от 27 августа 2025 г. №16-01-14/371К). Это связано с риском нарушения Закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции»", - сообщается на сайте МАРТ.

Разработчики сервиса "Оплати" уже отреагировали на заявление МАРТ: