Xiaomi представила HyperOS 3

Xiaomi выпустила HyperOS 3 — крупное обновление своей фирменной оболочки на базе Android. Главные изменения сосредоточены на дизайне: полностью переработаны рабочий стол и экран блокировки. Среди заметных нововведений — появление "Super Island", функционального аналога Dynamic Island от iPhone. Экран блокировки теперь предлагает расширенные возможности персонализации: большой выбор стилей часов и обоев, включая динамические, созданные с помощью ИИ. На рабочем столе обновились иконки приложений, строка состояния и общая сетка расположения элементов.

Super Island разделён на две основные части: одна отображает ключевую информацию фонового приложения, другая — только его иконку. Помимо этого, существует третье, более подробное окно с детальной информацией. Доступ к приложениям и расширенным сведениям осуществляется по нажатию на Super Island.

Кроме того, компания обещает ещё более 100 изменений и улучшений системы:

Настраиваемые фотоальбомы

Персонализированные циклы будильника с учётом графика работы и отдыха

Расширенные ИИ-функции

Быстрое удаление непрочитанных сообщений

Блокировка экрана по двойному тапу

На презентации также объявили, когда пользователи смогут попробовать HyperOS 3 — с 29 августа. Однако доступ получат не все устройства Xiaomi и Redmi.

29 августа открытая бета-версия HyperOS 3 будет доступна на:

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Ultra

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Xiaomi Pad 7 Pro

До 17 сентября доступ получат:

Xiaomi Mi Mix Flip 2

Redmi К80

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7

Redmi K Pad

Телевизор Xiaomi S Pro Mini LED (2025)

Телевизор Xiaomi TV S Pro mini-LED

До 30 сентября доступ получат: