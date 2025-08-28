Xiaomi представила HyperOS 3

Xiaomi выпустила HyperOS 3 — крупное обновление своей фирменной оболочки на базе Android. Главные изменения сосредоточены на дизайне: полностью переработаны рабочий стол и экран блокировки. Среди заметных нововведений — появление "Super Island", функционального аналога Dynamic Island от iPhone. Экран блокировки теперь предлагает расширенные возможности персонализации: большой выбор стилей часов и обоев, включая динамические, созданные с помощью ИИ. На рабочем столе обновились иконки приложений, строка состояния и общая сетка расположения элементов.

Super Island разделён на две основные части: одна отображает ключевую информацию фонового приложения, другая — только его иконку. Помимо этого, существует третье, более подробное окно с детальной информацией. Доступ к приложениям и расширенным сведениям осуществляется по нажатию на Super Island.

Кроме того, компания обещает ещё более 100 изменений и улучшений системы:

  • Настраиваемые фотоальбомы
  • Персонализированные циклы будильника с учётом графика работы и отдыха
  • Расширенные ИИ-функции
  • Быстрое удаление непрочитанных сообщений
  • Блокировка экрана по двойному тапу

На презентации также объявили, когда пользователи смогут попробовать HyperOS 3 — с 29 августа. Однако доступ получат не все устройства Xiaomi и Redmi.

29 августа открытая бета-версия HyperOS 3 будет доступна на:

  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15S Pro
  • Xiaomi 15
  • Redmi K80 Pro
  • Redmi K80 Ultra
  • Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
  • Xiaomi Pad 7 Pro

До 17 сентября доступ получат:

  • Xiaomi Mi Mix Flip 2
  • Redmi К80
  • Xiaomi Pad 7 Ultra
  • Xiaomi Pad 7
  • Redmi K Pad
  • Телевизор Xiaomi S Pro Mini LED (2025)
  • Телевизор Xiaomi TV S Pro mini-LED

До 30 сентября доступ получат:

  • Xiaomi Mi Mix Fold 4
  • Xiaomi Mi Mix Flip
  • Xiaomi Mi 14 Ultra / Mi 14 Ultra Titanium Special Edition
  • Xiaomi Mi 14 Pro / Mi 14 Pro Titanium Special Edition
  • Xiaomi Mi 14
  • Redmi К70 Про
  • Redmi K70 Extreme Edition
  • Redmi К70
  • Redmi K70E
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.

 

