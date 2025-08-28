Xiaomi представила HyperOS 3

Xiaomi выпустила HyperOS 3 — крупное обновление своей фирменной оболочки на базе Android. Главные изменения сосредоточены на дизайне: полностью переработаны рабочий стол и экран блокировки. Среди заметных нововведений — появление "Super Island", функционального аналога Dynamic Island от iPhone. Экран блокировки теперь предлагает расширенные возможности персонализации: большой выбор стилей часов и обоев, включая динамические, созданные с помощью ИИ. На рабочем столе обновились иконки приложений, строка состояния и общая сетка расположения элементов.
Super Island разделён на две основные части: одна отображает ключевую информацию фонового приложения, другая — только его иконку. Помимо этого, существует третье, более подробное окно с детальной информацией. Доступ к приложениям и расширенным сведениям осуществляется по нажатию на Super Island.
Кроме того, компания обещает ещё более 100 изменений и улучшений системы:
- Настраиваемые фотоальбомы
- Персонализированные циклы будильника с учётом графика работы и отдыха
- Расширенные ИИ-функции
- Быстрое удаление непрочитанных сообщений
- Блокировка экрана по двойному тапу
На презентации также объявили, когда пользователи смогут попробовать HyperOS 3 — с 29 августа. Однако доступ получат не все устройства Xiaomi и Redmi.
29 августа открытая бета-версия HyperOS 3 будет доступна на:
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 15
- Redmi K80 Pro
- Redmi K80 Ultra
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi Pad 7 Pro
До 17 сентября доступ получат:
- Xiaomi Mi Mix Flip 2
- Redmi К80
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 7
- Redmi K Pad
- Телевизор Xiaomi S Pro Mini LED (2025)
- Телевизор Xiaomi TV S Pro mini-LED
До 30 сентября доступ получат:
- Xiaomi Mi Mix Fold 4
- Xiaomi Mi Mix Flip
- Xiaomi Mi 14 Ultra / Mi 14 Ultra Titanium Special Edition
- Xiaomi Mi 14 Pro / Mi 14 Pro Titanium Special Edition
- Xiaomi Mi 14
- Redmi К70 Про
- Redmi K70 Extreme Edition
- Redmi К70
- Redmi K70E
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.