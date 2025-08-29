«Белтелеком» представил новый тарифный план в линейке byfly

«Белтелеком» расширяет линейку доступных социальных тарифных планов. С 25 августа вводится новый тариф доступа в интернет «Социальный анлим 100» под торговой маркой byfly. Тарифный план предоставляет абонентам нелимитируемый доступ в сеть интернет с высокой скоростью приёма и передачи данных – до 100/50 Мбит/с соответственно.

Подключить тарифный план «Социальный анлим 100» могут следующие категории абонентов – как физические, так и юридические лица:

- инвалиды всех групп;

- семьи, имеющие детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;

- многодетные семьи;

- детские дома и детские дома семейного типа;

- воины-интернационалисты;

- ветераны Великой Отечественной войны;

- семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении воинских (служебных) обязанностей;

- узники фашистских концлагерей, тюрем, гетто и бывшие несовершеннолетние узники иных мест принудительного содержания;

- общественные организации, занимающиеся проблемами инвалидов всех групп.

Для активации тарифного плана необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствие одной из указанных категорий. Техническую возможность использования тарифа «Социальный анлим 100» имеют все абоненты, подключенные по технологии PON.

Заказ дополнительных услуг осуществляется абонентом в офисах продаж РУП «Белтелеком», мобильном приложении «Мой Белтелеком» или личном кабинете.

Смена тарифного плана на «Социальный анлим 100» с «Социальный анлим 25», «Социальный анлим 50», «Социальный анлим 10», а также с «Социальный анлим 100» на «Социальный анлим 25», «Социальный анлим 50», «Рекорд 50 new» и «Рекорд 200» возможна через системы самообслуживания. Остальные варианты смены тарифных планов, предусмотренные правилами оказания услуг, выполняются в офисах продаж РУП «Белтелеком».

Стоимость тарифа «Социальный анлим 100» составит 24 рубля 50 копеек.