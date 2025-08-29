В ПВТ обсудили, как развивать стартап-движение в вузах

В бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий прошел двухдневный обучающий семинар «Инфраструктура развития инновационного предпринимательства в университете», организованный командой стартап-центра ПВТ. Это мероприятие стало важным этапом практической реализации стратегии развития IT-образования и инновационного предпринимательства в стране. Об этом сообщает пресс-служба Парка.

В июле 2025 года Секретариат Наблюдательного совета Парка высоких технологий и Министерство образования Республики Беларусь подписали дорожную карту реализации совместных мероприятий, направленных на поддержку и развитие IT-образования и инновационного предпринимательства.

Мероприятие стало не просто дискуссионной площадкой, а рабочим инструментом для выработки единых стандартов и механизмов работы с инновационными проектами на базе вузов. В составе участников – ответственные за развитие стартап-движения из университетов-партнеров.

В 2024 году 12 университетов страны стали партнерами для запуска новой концепции, направленной на поиск талантливой молодежи, готовой заниматься инновационным предпринимательством. Между Секретариатом Наблюдательного совета Парка высоких технологий и этими вузами уже подписаны соглашения о взаимодействии и сотрудничестве.

Мероприятие открыла начальник Секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий Анна Рябова, которая обозначила важность проводимой специалистами Парка и системы образования работы по развитию предпринимательского образа мышления у молодежи. Подчеркнув, что данная стратегия одобрена и поддерживается в том числе Правительством Республики Беларусь, она отметила: «Необходимо приложить максимальные интеллектуальные и ресурсные усилия, чтобы обеспечить условия для реализации способностей и идей нашей молодежи. Чтобы спустя время мы с удовольствием приветствовали в Парке высоких технологий новые компании, которые родились благодаря общим усилиям».

С приветственным словом к участникам семинара обратился также Первый заместитель Министра образования Александр Баханович. От имени Министерства он поблагодарил ПВТ за поддержку образовательных инициатив, направленных на развитие системы образования и инновационного предпринимательства. Он также подчеркнул, что стартап-движение в вузах связано с реализацией важнейших государственных задач, а выбранный страной стратегический курс на построение инновационной экономики и диверсификацию экспорта требует постоянного притока новых идей и их быстрой коммерциализации. «Именно университеты являются той экосистемой, где рождаются инновации», – добавил он, обращая внимание на активную работу вузов по формированию у студентов предпринимательских компетенций и инновационного мышления.

Университеты становятся местами генерации и проверки гипотез, где фундаментальные знания встречаются с предпринимательским подходом и площадками, где студенты могут применять знания для решения реальных инновационных задач.

Таким образом, инвестируя в развитие стартап-инфраструктуры в вузах, Парк высоких технологий и Министерство образования закладывают фундамент для устойчивого роста национальной стартап-экосистемы.

Программа семинара, прошедшего в ПВТ, сфокусирована на решении актуальных проблем, с которыми сталкиваются университеты при запуске предпринимательских инициатив. Работа велась по пяти ключевым направлениям, каждое из которых способствовало углублённому анализу и поиску практических решений.

Руководитель стартап-центра ПВТ Дмитрий Микулко детально рассказал о роли вузов в формировании национальной стартап-экосистемы. Кроме этого, участникам семинара представили структурированную систему критериев для отбора стартап-проектов ранних стадий и раскрыли механизмы построения эффективной системы информационного сопровождения внутри вузов, а также детальный анализ документов, необходимых для запуска акселерационных программ на базе вузов.

Ключевым элементом семинара стало расширение дискуссии за пределы академического сообщества, в которой приняли участие представители бизнеса, эксперты и другие партнеры. Важной темой обсуждения стало взаимодействие всех участников национальной стартап-экосистемы.

Следующий шаг – внедрение отработанных инструментов в 12 вузах-партнерах и масштабирование успешного опыта. Это долгий путь, но именно с таких практических встреч начинаются большие изменения.