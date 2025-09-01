Делегация мьянманской компании посетила ПВТ

Делегация мьянманской компании Illuminating Success во главе с генеральным директором Зве Лин Хтетом посетила Парк высоких технологий. Об этом сообщает пресс-служба ПВТ.

Представители бизнес-кругов Мьянмы находятся в Беларуси в развитие визита в нашу страну в марте текущего года премьер-министра Мьянмы и уже посетили флагманы белорусского машиностроения и фармпромышленности.

Зве Лин Хтет ознакомился с потенциалом резидентов ПВТ, уделив особое внимание решениям в сфере цифровизации здравоохранения.

– Рынок медицинских информационных систем в Мьянме стремительно развивается. Учитывая давние дружеские отношения и политику сотрудничества между Беларусью и Мьянмой, мы видим значительный потенциал для сотрудничества в этом направлении, – отметил Зве Лин Хтет.

Начальник управления международного сотрудничества и цифрового развития ПВТ Любовь Майорова подчеркнула, что резиденты Парка могут предложить готовые решения, которые успешно внедрены в Беларуси.

В ходе встречи резиденты ПВТ «КометаРад», «Цировая реанимация» и «Платформа «Медикт» провели презентацию передовых программных и аппаратно-программных разработок в сфере медицинских информационных систем и систем архивации и передачи изображений.

Как отмечают компании-резиденты, многие решения работают в медучреждениях Беларуси разных уровней и уже подтвердили свою эффективность на практике. Их внедрение повышает безопасность пациентов: количество ошибок лекарственной терапии и внутрибольничная смертность снижается на 13–30%.