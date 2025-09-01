xAI представила новую ИИ-модель Grok Code Fast 1

Компания xAI, основанная Илоном Маском, представила новую модель искусственного интеллекта для программирования под названием Grok Code Fast 1. Эта модель, которую компания описывает как «быструю и экономичную», предназначена для сокращения времени на медленные циклы обработки.

Grok Code Fast 1 разработана на новой архитектуре и была предварительно обучена на специально подобранном массиве данных, содержащем готовый программный код. Дополнительно модель была дообучена на реальных запросах на внесение изменений в код (Pull Request, PR) и эталонных задачах по написанию кода, что, как утверждает xAI, позволило сделать её более адаптированной для практического использования. Система подготовлена к работе с такими инструментами, как grep (глобальный поиск регулярных выражений), терминал и текстовые редакторы, что делает её удобной для интеграции в повседневные рабочие процессы внутри популярных интегрированных сред разработки (IDE). Модель поддерживает несколько языков программирования, включая TypeScript, Python, Java, Rust, C++ и Go.

Компания утверждает, что Grok Code Fast 1 способна создавать проекты с нуля, отвечать на сложные вопросы по структуре кодовой базы и исправлять ошибки с минимальным участием разработчика. В тестовом наборе SWE-Bench-Verified, который используется для оценки способности ИИ в программировании, модель показала результат 70,8%. xAI подчеркивает, что отзывчивость реальных разработчиков сыграла ключевую роль в формировании её функциональности.

Особое внимание в xAI уделили отзывчивости модели. Благодаря новым методам обслуживания и оптимизации кеширования, она может почти мгновенно обрабатывать множественные запросы, что позволяет разработчикам видеть результаты в реальном времени без задержек. Марио Родригес (Mario Rodriguez), главный директор по продукту GitHub, отметил во время тестирования скорость и качество модели в решении задач кодирования, добавив, что это решение представляет собой убедительную альтернативу для разработчиков. xAI подтвердила планы по регулярным обновлениям Grok Code Fast 1, внедряя улучшения в течение нескольких дней, а не недель. Ведется работа над новой версией модели, которая будет поддерживать параллельные вызовы инструментов и увеличенную длину контекста.

Как отмечает eWeek, это ставит xAI в конкуренцию с такими компаниями, как Microsoft (с GitHub Copilot) и OpenAI (с Codex), которые активно развивают направление автономных ИИ-ассистентов для разработчиков. Для привлечения первых пользователей модель будет доступна бесплатно в течение одной недели через партнёрские платформы, включая GitHub Copilot, Cursor, Cline, Roo Code, Kilo Code, Opencode и Windsurf. После окончания пробного периода стоимость использования через API xAI составит $0,20 за миллион входных токенов, $1,50 за миллион выходных токенов и $0,02 за миллион закешированных входных токенов. xAI также выпустила руководство по созданию эффективных промптов для Grok Code Fast.