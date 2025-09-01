Вышло большое обновление Telegram

Теперь пользователи мессенджера Telegram могут добавлять музыку в свой профиль, выбирать вкладку профиля по умолчанию, устанавливать уникальные темы чатов на основе своих коллекционных подарков, помогать друзьям улучшать их подарки — и многое другое.

Музыка в профиле

Песни из любых чатов теперь можно добавлять в профиль одним нажатием в плеере. После добавления в профиль трек появится в стильной панели под фотографией. Когда добавляете треки в свой профиль, автоматически создаётся плейлист, который включает предыдущие песни.

Новый дизайн профиля на Android

Благодаря недавнему конкурсу профили на Android теперь имеют новый дизайн с анимациями прокрутки, впервые представленными на iOS.

Вкладка профиля по умолчанию

Теперь можете выбрать, какая вкладка будет отображаться первой, когда кто-то открывает ваш профиль — чтобы сделать заметнее сохранённые истории или коллекции подарков.

Темы на основе подарков

С 2021 года пользователи Telegram могут применять темы к отдельным чатам. Теперь же были добавлены десятки новых динамических обоев для чатов, основанных на подарках Telegram, — их владельцы теперь могут установить их как пользовательскую тему в любом личном чате.

Улучшение подарков для других пользователей

Теперь можете отправлять звёзды, чтобы покрыть стоимость улучшения подарка в профиле другого пользователя — на случай если у него не хватает звёзд или он не знал, что подарок можно улучшить. Если пользователь позже решит улучшить свой подарок, это будет для него бесплатно.

Ценность подарков

Пользователи могут безопасно обмениваться коллекционными подарками на Маркетплейсе подарков прямо в Telegram. Среди характеристик подарка появилось новое поле «Ценность», которое показывает его приблизительную цену перепродажи. Можете также открыть более подробную статистику, чтобы узнать среднюю цену продажи других подарков из той же коллекции.

Мини-приложение для стикеров

Пользователи Telegram могут создавать собственные стикеры с помощью встроенного редактора и управлять наборами через бота @Stickers. Новое мини-приложение @Stickers позволяет создавать стикеры и эмодзи, управлять своими наборами и просматривать подробную статистику использования.