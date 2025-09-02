Xiaomi анонсировала новую стиральную машину

Xiaomi представила стиральную машину с тремя барабанами — Mijia Three-Zone Washing Machine Pro. Основной барабан в этой модели рассчитан на 10 кг белья, и она уже доступна для предварительного заказа.

При оформлении предварительного заказа на Mijia Three-Zone Washing Machine Pro пользователи получат возможность заменить устройство без ремонта в течение 365 дней, 3 года гарантии на саму машину, 10 лет гарантии на мотор, а также возможность беспроцентной рассрочки.

Другие характеристики стиральной машины пока не разглашаются.