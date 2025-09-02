VK представила датасет для развития рекомендательных систем

Исследователи AI VK выложили в открытый доступ датасет VK-LSVD (Large Short-Video Dataset). С его помощью инженеры и ученые смогут развивать и совершенствовать рекомендательные алгоритмы, чтобы делать сервисы и продукты более персонализированными.

Датасет включает 40 миллиардов обезличенных уникальных взаимодействий 10 миллионов пользователей с 20 миллионами коротких видео за шесть месяцев (январь-июнь 2025) в том числе агрегированные лайки, дизлайки, шеры, продолжительность просмотра и контекст воспроизведения.

Все данные представлены в формате числовых идентификаторов, что обеспечивает полную конфиденциальность. Для каждого ролика предоставлен эмбеддинг (числовое описание содержимого), а для каждого пользователя предоставлены социально-демографические характеристики. Это позволяет исследователям строить модели, ориентированные и на поведенческие данные, и на контент.

Короткие видео – уникальный формат для рекомендательных алгоритмов. В отличие от музыки, подкастов или длинных видео они не могут потребляться в фоновом режиме, а каждый показанный ролик получает от пользователя некоторую реакцию. Даже если пользователь не оставит лайк, пропуск или досмотр видео уже считается обратной связью.

Вместо деления на фиксированные размеры датасета, VK-LSVD позволяет гибко настраивать выборку под задачи конкретного исследования. Инженеры могут самостоятельно задать нужный объём данных, выбрать, как именно их отбирать — случайным образом или по популярности. Такой подход позволяет адаптировать датасет под реальные задачи и вычислительные мощности, которые есть у команд. И применять VK-LSVD как для академических проектов, так и для масштабных индустриальных экспериментов.

Датасет доступен по ссылке.