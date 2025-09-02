В Гродно открыт первый BeltelecomShop

В городе Гродно торжественно открыт новый BeltelecomShop. Торговый объект стал первым в регионе и уже тринадцатым в стране. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

BeltelecomShop предлагает ассортимент из более чем 360 наименований товаров от ведущих отечественных и мировых брендов. Здесь представлены новые модели смартфонов, ноутбуков, планшетов, а также техники для дома: от крупногабаритных холодильников и стиральных машин до роботов-пылесосов, кофемашин и даже электротранспорта.

В новом офисе можно также получить консультацию и подключить услуги связи от «Белтелеком»: высокоскоростной интернет, телевидение, «Видеоконтроль» и десятки других востребованных цифровых сервисов.