DeepSeek добавила обязательную маркировку ИИ-контента

Китайский разработчик ИИ-бота DeepSeek ввел обязательную маркировку для всего контента, созданного с помощью их продукта. Согласно новым правилам, такой материал должен содержать как хорошо заметные визуальные, так и скрытые технические метки, удалять которые пользователям строго запрещено.

DeepSeek предупредила о возможных юридических последствиях за попытки обойти эти требования. Эти нововведения – прямое следствие новых китайских законов, вступивших в силу. Они обязывают разработчиков ИИ-систем обеспечивать отслеживаемость происхождения ИИ-контента и исключать возможность подделки таких пометок, возлагая ответственность за соблюдение норм на саму компанию.

Одновременно с этим DeepSeek представила обновленную версию своей языковой модели 3.1 (685 миллиардов параметров) и выпустила подробное техническое руководство, призванное повысить прозрачность работы ИИ и стимулировать его ответственное использование.