OpenAI построит в Индии дата-центр мощностью более 1 ГВт

OpenAI планирует строительство крупного дата-центра в Индии мощностью не менее 1 ГВт, способного разместить около 60 000 чипов NVIDIA B200. Компания активно ищет местных партнёров не только для реализации этого проекта, но и для продвижения ChatGPT на индийском рынке, сообщает Bloomberg.

Создание локального ЦОД позволит значительно сократить задержку доступа для индийских пользователей и эффективно привлекать корпоративных клиентов, особенно те организации, которым необходимо хранить данные локально, обеспечивая информационную безопасность и конфиденциальность. Активность OpenAI в Индии усиливается.

В феврале 2025 года глава компании Сэм Альтман обсуждал с индийскими властями создание «недорогой» ИИ-платформы. Уже запущен специальный тариф ChatGPT Go (около $4,5/мес.) с увеличенным лимитом запросов. Планируется также раздать около 500 тыс. лицензий преподавателям и студентам, а к концу года открыть офис в Нью-Дели. Инициатива по строительству ЦОД в Индии может быть частью программы «OpenAI for Countries», запущенной в 2025 году для создания ИИ-инфраструктуры по всему миру. В рамках этой программы уже заключены соглашения в ОАЭ и Норвегии, которые также включают поддержку локальных версий ChatGPT и инвестиции в местные ИИ-стартапы.