МТС назвал самые популярные водоемы Беларуси

Компания МТС составила рейтинг водоемов, которые пользовались наибольшей популярностью этим летом. Лидером стали Браславские озера: именно здесь побывало больше всего жителей и гостей Беларуси, которые сгенерировали наибольший объем интернет-трафика.

По данным анализа МТС, проведенного с помощью технологии обезличенных данных, этим летом Национальный парк «Браславские озера» посетили около 50 тысяч абонентов мобильного оператора. Ежедневно они «прокачивали» в среднем более 700 Гб трафика, делясь фото, видео и впечатлениями о живописных пейзажах.

В десятку самых «качающих» озер вошли крупные курортные зоны и менее известные, но активно посещаемые места. Вверху этого списка разместилось Нарочь с 330 Гб интернет-трафика в день. Также в топ-3 оказались озера Селява и Плисса.

Место Озеро Трафик/день
1 Нарочь 330 Гб
2 Селява 120 Гб
3 Плисса 104 Гб
4 Долгое 84 Гб
5 Освейское 79 Гб
6 Шо 79 Гб
7 Свирь 54 Гб
8 Дривяты 54 Гб
9 Лепельское 37 Гб
10 Снуды 36 Гб

Кроме этого, МТС выделил наиболее популярные водохранилища. Возглавило рейтинг самое крупное из них — Вилейское. Этим летом посетители ежедневно генерировали на его берегах почти 230 Гб данных. В тройке лидеров также присутствуют Цнянское и Солигорское водохралища.

Место Водохранилище Трафик/день
1 Вилейское 227 Гб
2 Цнянское 134 Гб
3 Солигорское 133 Гб
4 Чигиринское 122 Гб
5 Погост 118 Гб
6 Зельвенское 63 Гб
7 Минское море и Дрозды 57 Гб
8 Любанское 54 Гб
9 Селец 40 Гб
10 Локтыши 37 Гб

«Компания МТС регулярно анализирует цифровую активность, чтобы лучше понимать интересы абонентов и развивать инфраструктуру в соответствии с реальными потребностями. Наша статистика показывает, что жители и гости Беларуси активно путешествуют внутри страны, а мобильный интернет становится неотъемлемой частью поездок», — прокомментировали в компании.

