МТС назвал самые популярные водоемы Беларуси

Компания МТС составила рейтинг водоемов, которые пользовались наибольшей популярностью этим летом. Лидером стали Браславские озера: именно здесь побывало больше всего жителей и гостей Беларуси, которые сгенерировали наибольший объем интернет-трафика.
По данным анализа МТС, проведенного с помощью технологии обезличенных данных, этим летом Национальный парк «Браславские озера» посетили около 50 тысяч абонентов мобильного оператора. Ежедневно они «прокачивали» в среднем более 700 Гб трафика, делясь фото, видео и впечатлениями о живописных пейзажах.
В десятку самых «качающих» озер вошли крупные курортные зоны и менее известные, но активно посещаемые места. Вверху этого списка разместилось Нарочь с 330 Гб интернет-трафика в день. Также в топ-3 оказались озера Селява и Плисса.
|Место
|Озеро
|Трафик/день
|1
|Нарочь
|330 Гб
|2
|Селява
|120 Гб
|3
|Плисса
|104 Гб
|4
|Долгое
|84 Гб
|5
|Освейское
|79 Гб
|6
|Шо
|79 Гб
|7
|Свирь
|54 Гб
|8
|Дривяты
|54 Гб
|9
|Лепельское
|37 Гб
|10
|Снуды
|36 Гб
Кроме этого, МТС выделил наиболее популярные водохранилища. Возглавило рейтинг самое крупное из них — Вилейское. Этим летом посетители ежедневно генерировали на его берегах почти 230 Гб данных. В тройке лидеров также присутствуют Цнянское и Солигорское водохралища.
|Место
|Водохранилище
|Трафик/день
|1
|Вилейское
|227 Гб
|2
|Цнянское
|134 Гб
|3
|Солигорское
|133 Гб
|4
|Чигиринское
|122 Гб
|5
|Погост
|118 Гб
|6
|Зельвенское
|63 Гб
|7
|Минское море и Дрозды
|57 Гб
|8
|Любанское
|54 Гб
|9
|Селец
|40 Гб
|10
|Локтыши
|37 Гб
«Компания МТС регулярно анализирует цифровую активность, чтобы лучше понимать интересы абонентов и развивать инфраструктуру в соответствии с реальными потребностями. Наша статистика показывает, что жители и гости Беларуси активно путешествуют внутри страны, а мобильный интернет становится неотъемлемой частью поездок», — прокомментировали в компании.