Мировые продажи электромобилей выросли на 29,4 %

В первой половине 2025 года объем мировых продаж электромобилей увеличился на 29,4 % по сравнению с прошлым годом и составил 9,29 миллиона единиц, что стало возможным благодаря динамичному рынку Китая, Европы и США. Эти три региона обеспечили 8,4 миллиона автомобилей, что составляет 90,4 % от общего объема.

Китай продолжает оставаться крупнейшим рынком электромобилей и основным фактором роста. Согласно прогнозам тайваньской газеты Digitimes, по итогам 2025 года глобальные продажи электромобилей превысят 20 миллионов единиц, что позволит увеличить их долю на рынке примерно до 23 %. Более 14 миллионов из них будут реализованы в Китае, в Европе — 3,8 миллиона, тогда как в США ожидается замедление темпов роста из-за политических факторов

В первой половине 2025 года продажи электромобилей в Китае выросли на 35,5 %, достигнув 5,88 миллиона единиц, что дало стране более 63 % мирового рынка. Проникновение электромобилей в Китае увеличилось до 46,8 %. Спрос на автомобили стимулировался госсубсидиями по программе обмена старых автомобилей и массовым внедрением систем помощи водителю L2/L2+ в недорогих моделях.

В Европе в первой половине года было продано 1,78 миллиона электромобилей, что на 23,6 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, а уровень проникновения повысился с 21 % до 26,1 %. Наибольшие темпы роста наблюдались в Испании (+83 %), Германии (+42 %), Италии (+41 %) и Великобритании (+36 %). Одной из причин такого резкого увеличения стал рост стандартов по выбросам углерода в Европе, которые в 2025 году снизились до 93,6 г/км, что на 15 % ниже показателей 2021 года.

В то же время американский рынок практически застопорился: в первом полугодии продажи электромобилей увеличились всего на 2,1 %, составив 740 тысяч единиц, а уровень проникновения остался на уровне 9,1 %. В первом квартале наблюдался рост на 10 %, но во втором квартале зафиксировано снижение на 5 % из-за сокращения субсидий на электромобили и зарядные станции при администрации Дональда Трампа. Кроме того, инфляция оказала негативное влияние на потребительский спрос, и автопроизводители стали более осторожно подходить к стратегии продаж.

На развивающихся рынках в первой половине года было продано около 900 тысяч электромобилей, что соответствует годовому росту на 32 % и превышает продажи в США. Наибольшую динамику продемонстрировали Юго-Восточная Азия, Латинская Америка и Индия, что свидетельствует о смещении темпов внедрения электротранспорта из развитых стран в быстрорастущие регионы. Учитывая замедление роста продаж электромобилей в США, наибольший вклад в общее увеличение мировых поставок в 2025 году внесут устойчивый спрос в Китае и ужесточение европейской политики.