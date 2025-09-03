Замначальника ПВТ стал Виталий Тульвинский

В руководстве Парка высоких технологий (ПВТ) произошли изменения — новым заместителем начальника стал Виталий Тульвинский. Прежде Виталий Тульвинский долгие годы занимал должность начальника управления аналитической работы и цифровой трансформации в Госкомитете по имуществу. Об этом сообщает officelife.media.

Напомним, что в конце мая IT-парк возглавила Анна Рябова, занимавшая ранее пост замминистра связи и информатизации. Вскоре первым заместителем начальника ПВТ назначили Дмитрия Калечица, который ранее работал заместителем председателя правления Нацбанка.

Несмотря на приход новых кадров, в руководящих должностях остались старожилы ПВТ Иван Жизневский и Александр Мартинкевич, однако теперь их имена отсутствуют в разделе «Руководство» на официальном сайте ПВТ.